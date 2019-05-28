«Еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки». МИД РФ потребовал освободить задержанного в Косово россиянина
Источник: Александр Чепурин
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Посол России в Сербии Александр Чепурин потребовал немедленного освобождения гражданина РФ, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова, задержанного во время операции косовского спецназа в районах частично признанного государства, населенных сербами.
МИД РФ в официальном комментарии назвал задержание «вопиющим актом» и «еще одним проявлением провокационной линии косовоалбанской верхушки», напомнив, что Краснощеков обладает дипломатическим иммунитетом.
Задержанный россиянин находится в больнице с травмами. Власти Косово заявили, что он был задержан, так как оказал сопротивление полиции.