Школа в Перми, установившая разный проходной балл для девочек и мальчиков, не будет отменять результаты набора в 1 класс

Гимназия № 4, в которой установили разный проходной балл для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс, не будет отменять результаты набора, сообщает «Интерфакс» со ссылкой в пресс-службу городского департамента образования Перми.

«Такой подход обусловлен тактичным отношением к ученикам, уже зачисленным в первый класс гимназии, и их родителям», — пояснили в департаменте образования.

При этом набор в 1 класс будет расширен, в учебное заведение дополнительно примут 30 учеников. Ранее гимназия планировала набрать 50 человек в два первых класса.

Со следующего учебного года, добавили представители департамента образования Перми, гимназия откажется от балльно-рейтинговой системы при наборе в первые классы.

Пермская гимназия № 4 установила при поступлении в первый класс проходной балл в 65,7 балла для мальчиков и 69,1 балла для девочек. Директор гимназии пояснила, что это необходимо для обеспечения примерно равного количества детей обоих полов. О проверке школы объявила прокуратура, а городская администрация пообещала, что директору будет объявлен выговор за превышение полномочий.

В сентябре 2018 года руководство гимназии № 4 отстранило от занятий двух школьниц, пришедших на уроки с розовыми волосами. Позднее им разрешили вернуться к занятиям. Тогда школу и ее директора оштрафовали на 50 и 30 тысяч рублей соответственно за незаконное ограничение права на образование.