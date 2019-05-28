Сербские СМИ сообщили об отправке бронетехники и авиации к границе с Косово

Из сербского города Кралево вышла колонна военной техники, которая, как предполагается, направилась к городу Рашка на границе с Косово. Об этом сообщает государственное информационное агентство Сербии Tanjug.

Колонна вышла около 14:00 по местному времени (15:00 по Москве), пишет издание Kurir. Перед отправкой техники в Кралево прибыл министр обороны Сербии Александр Вулин. Кроме того, Kurir сообщает о самолете МиГ-29, пролетевшим над городом Нови-Пазар в направлении границы с Косово.

Сербия привела армию в полную боевую готовность после того, как в Косово спецназ начал спецоперацию в районах, населенных этническими сербами. По словам президента Сербии Александра Вучича, в результаты были задержаны 28 человек, среди которых сербы и албанцы. В ходе операции также был задержан российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, но вскоре его освободили.