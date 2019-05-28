Ксения Собчак обсуждает запуск своей телепередачи на Первом канале

Первый канал и Ксения Собчак обсуждают возможный запуск ее телешоу в новом телевизионном сезоне, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Пресс-служба Первого канала подтвердила факт обсуждений, отказавшись раскрыть детали. Собчак рассказала, что ведет переговоры с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом уже два года, «но пока никакой определенности… нет».

Про что может быть эта передача, не сообщается.

Ксения Собчак, сотрудничавшая с Первым каналом в 2000-е годы, не появлялась в эфире крупнейших федеральных каналов более пяти лет с 2012 года, когда она поддержала протесты оппозиции. Телеведущая вернулась в федеральный эфир осенью 2017 года, когда объявила об участии в президентских выборах.

В мае 2019 года Ксения Собчак стала генеральным продюсером развлекательного телеканала «Супер», который входит в холдинг «Газпром-медиа».