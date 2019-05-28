Хакасский чиновник, напавший на журналистов, пожаловался на них в полицию

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, напавший на съемочную группу «России 24», подал заявление в полицию на журналистов, сообщает телеканал 360.

Чиновник требует привлечь корреспондента Ивана Литомина к ответственности по уголовной о публичном оскорблении представителя власти.

По информации канала, 28 мая состоялась встреча районного политсовета «Единой России», который поддержал чиновника.

Нападение на журналистов зафиксировано в сюжете программы «Вести. Дежурная часть», вышедшем в эфир 25 мая. Журналисты брали интервью у Сергея Зайцева по поводу неблагоприятных жилищных условий в Ширинском районе; в какой-то момент он вышел из себя и повалил корреспондента «России 24» на пол.

По факту инцидента СК возбудил в отношении чиновника уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста. Зайцева также исключили из «Единой России».

Сам чиновник утверждает, что не нападал на журналиста. По словам Зайцева, он выталкивал Литомина за дверь, а тот ударил его в голень, из-за этого чиновник отступил, а журналист сам упал на пол.