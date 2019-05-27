В Хакасии возбудили уголовное дело после нападения чиновника на корреспондента «России 24»

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина.

Дело возбуждено по факту законной профессиональной деятельности журналиста.

СК также собирается проверить информацию о возможной коррупции Сергея Зайцева, о которой заявили журналисты телеканала.

25 мая в программе «Вести. Дежурная часть» на «России 24» вышел сюжет о том, как глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина. Зайцев повалил журналиста на пол после того, как тот, в частности, спросил чиновника о его особняке.