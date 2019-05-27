Чиновник из Хакасии напал на корреспондента «России 24» во время интервью. «Единая Россия» извинилась, СК начал проверку

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина. Сюжет об этом был показан 25 мая в программе «Вести. Дежурная часть».

В ходе интервью журналист спрашивал чиновника о его дорогом особняке, а также некачественном жилье, которое было предоставлено властями пострадавшим от природных пожаров в 2015 году.

Зайцев общался со съемочной группой на повышенных тонах, а затем, попытавшись вырвать микрофон у Литомина, схватил его и резко повалил на пол с криком: «Пошел вон, сказал, отсюда». Следом помощники Зайцева выгнали журналистов из кабинета чиновника, пытаясь прикрыть объектив работавшей камеры.

Как районный глава в Хакасии напал на «Дежурную часть» — Россия 24 Россия 24

Вечером воскресенья, после того, как ролик с нападением стал активно распространяться в соцсетях, на него отреагировала «Единая Россия», членом которой является Зайцев. В партии пообещали созвать комиссию по этике, которая оценит действия хакасского чиновника.

«Какие бы сложные и неприятные вопросы ни задавали, любой член партии „Единая Россия“, особенно находящийся при исполнении служебных обязанностей, обязан отвечать на них. Мне стыдно за то, что позволил себе глава района Хакасии Сергей Зайцев. От лица всей партии „Единая Россия“ я приношу извинения всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев», — заявил секретарь комиссии Евгений Ревенко.

Следственный комитет также объявил, что проводит проверку по факту инцидента.