Спонсоры храма в Екатеринбурге устранились от выбора места строительства

Инвесторы строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге — «Уральская горно-металлургическая компания» и «Русская медная компания» — заявили, что ждут решения жителей и властей города о месте возведения культового сооружения, «которое устроит и успокоит всех».

«Участие компаний в этом проекте заключается исключительно в благотворительной финансовой помощи… После того, как будет принято окончательное решение, металлургические холдинги рассмотрят обращение епархии о финансировании строительства», — говорится в заявлении компаний, опубликованном на сайте УГМК.

Проект строительства кафедрального собора в Екатеринбурге обсуждается уже несколько лет. 13 мая подготовительные работы к стройке начались в сквере около Драмтеатра в центре города. Это привело к стихийным акциям протеста местных жителей. За неделю были задержаны почти 100 протестующих. Президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос жителей насчет места строительства храма. После этого протесты стихли, а стройка в сквере прекратилась.