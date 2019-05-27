Леонида Волкова обвинили в неуважении к власти. Причина — твит про штраф за фразу «Путин — сказочный *******»
Источник: Иван Жданов
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На сотрудника ФБК Леонида Волкова, который находится под административным арестом, составили протокол по новой статье о неуважении к власти. Причиной стал твит про судебное разбирательство из-за фразы «Путин — сказочный *******».
Об этом сообщил адвокат, директор ФБК Иван Жданов.
В твите Волков выложил аудиозапись заседания суда, на котором жителя Новгородской области Юрия Картыжева оштрафовали за публикацию в соцсетях слов «Путин — сказочный *******». Это был первый штраф за неуважение к власти, о котором стало широко известно.