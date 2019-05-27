На сотрудника ФБК Леонида Волкова, который находится под административным арестом, составили протокол по . Причиной стал твит про судебное разбирательство из-за фразы «Путин — сказочный *******».

Об этом сообщил адвокат, директор ФБК Иван Жданов.

В твите Волков выложил аудиозапись заседания суда, на котором жителя Новгородской области Юрия Картыжева оштрафовали за публикацию в соцсетях слов «Путин — сказочный *******». Это был первый штраф за неуважение к власти, о котором стало широко известно.