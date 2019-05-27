Глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал рост ВВП в 2019 году менее 1%

Внутренний валовый продукт России по итогам 2019 года вырастет менее чем на 1%, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Кудрин напомнил, что при утверждении бюджета в конце 2018 года прогнозировал, что рост ВВП будет около 1% или ниже. «Я сохраняю свой прогноз. Ну, то есть он будет положительный, но ниже 1%», — сказал Кудрин.

Минэкономразвития ожидает, что по итогам 2019 года ВВП вырастет на 1,3%. Ранее в мае министр экономического развития Максим Орешкин заявлял, что такой прогноз сохраняется.

Банк России ожидает рост ВВП на 1,2-1,7%, Всемирный банк в последнем прогнозе, опубликованном в апреле, ждал роста российской экономики в 2019 году на 1,4%.