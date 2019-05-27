Фигурантам дела «Нового величия» продлили арест на полгода

Люблинский суд Москвы в первый день рассмотрения по существу дела продлил восьмерым его фигурантам меру пресечения на полгода, до 18 ноября.

Петру Карамзину, Дмитрию Полетаеву, Руслану Костыленкову и Вячеславу Крюкову был продлен арест, Анне Павликовой, Марии Дубовик, Максиму Рощину и Сергею Гаврилову домашний арест.

Следующее заседание суда состоится 4 июня.

Всего в деле «Нового величия» было десять фигурантов — двоим из них, заключившим досудебные соглашения, уже вынесены приговоры. Рустам Рустамов получил 1,5 года лишения свободы условно, а Павел Ребровский приговорен к двум годам и шести месяцам колонии общего режима.