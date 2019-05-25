Житель Висконсина, убивший незнакомую семейную пару и похитивший их 13-летнюю дочь, получил пожизненный срок

Житель штата Висконсин Джейк Паттерсон приговорен к пожизненному заключению за похищение 13-летней Джейми Клосс и убийство ее родителей. Об этом сообщает CNN.

По информации канала, 21-летний Паттерсон получил пожизненный срок за двойное убийство и 40 лет за похищение. Он будет отбывать наказание без права на условно-досрочное освобождение.

Паттерсон признал вину. Во время вынесения приговора судья назвал его «воплощением зла», пишет Associated Press. «У меня нет сомнений в том, что вы один из самых опасных людей, когда-либо живших на этой планете», — сказал судья.

В октябре 2018 года Джейк Паттерсон ворвался в дом Джейми Клосс, убил ее родителей и похитил ее саму. Через 88 дней девочка сбежала. Паттерсона арестовали; он заявил, что решился на похищение, случайно увидев Клосс на улице.

За информацию о местонахождении девочки была назначена награда в 50 тысяч долларов — по 25 тысяч от пищевой корпорации Hormel Foods и ФБР. Hormel Food заявила, что передаст свою часть вознаграждения самой Клосс.