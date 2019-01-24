Сбежавшая от похитителя 13-летняя девочка из Висконсина получит 25 тысяч долларов, которые были назначены за ее спасение

13-летняя Джейми Клосс из штата Висконсин, которая была похищена и сумела сбежать от преступника, получит 25 тысяч долларов, обещанные за информацию о ее местонахождении. Об этом сообщила компания , которая назначила награду.

«Ее храбрость и сила вдохновили наших сотрудников по всему миру», — заявил глава Hormel Foods Джим Сни.

Компания планирует перечислить деньги в трастовый фонд на имя Джейми Клосс.

В октябре 2018 года родителей Джейми Клосс убили, а ее саму похитили. Через 88 дней девочка сбежала. Ее похитителя, 21-летнего Джейка Паттерсона, арестовали. Паттерсон заявил, что решил похитить Клосс, увидев ее на улице.

За информацию о местонахождении девочки была назначена награда в 50 тысяч долларов — по 25 тысяч от Hormel Foods и ФБР. Будут ли переданы кому-то деньги, обещанные ФБР, неизвестно.