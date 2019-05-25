«Тут правда хорошо». Арестованный за взятки полковник ФСБ Кирилл Черкалин похвалил условия в СИЗО
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, который находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению в получении взяток, не жалуется на условия содержания. Об этом сообщила журналист «Московского комсомольца», член СПЧ и московской ОНК Ева Меркачева.
Черкалин рассказал, что его поместили в камеру с горячей водой, телевизором и новым унитазом. Арестованный похвалил тюремную пищу и «доброжелательность» сотрудников СИЗО. «Жалоб нет. <…> Тут правда хорошо. Многое порадовало», — сказал Черкалин.
По словам арестанта, он попросил следователя разрешить ему общение со священником. «Коммерсант» со ссылкой на ОНК Москвы пишет, что Черкалин принес в камеру несколько икон, которые развесил на стенах и на спинке своей кровати. Верующим оказался и его сосед. «Мы тут как в келье. И нет соблазнов, которые на воле», — цитирует Черкалина «Московский комсомолец».
Полковник ФСБ заявил, что занимается спортом: отжимается и приседает в камере и во время прогулок. Правозащитников он встретил в спортивном костюме от Givenchy, пишет «Коммерсант».
Тут хорошие каши — манная, перловая, рисовая. Особенно тут удается такое блюдо как суп картофельный с гречкой и курицей. И вообще, тут некоторый гастрит вылечивают, потому что вторые блюда варят на настоящем мясном или курином бульоне.
В СИЗО «Лефортово» также содержится бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, которого обвиняют в получении двух взяток в особо крупном размере и в воспрепятствовании правосудию. В 2017 году суд конфисковал имущество Захарченко на девять миллиардов рублей.