«Тут правда хорошо». Арестованный за взятки полковник ФСБ Кирилл Черкалин похвалил условия в СИЗО

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, который находится в СИЗО «Лефортово» по в получении взяток, не жалуется на условия содержания. Об этом сообщила журналист «Московского комсомольца», член СПЧ и московской ОНК Ева Меркачева.

Черкалин рассказал, что его поместили в камеру с горячей водой, телевизором и новым унитазом. Арестованный похвалил тюремную пищу и «доброжелательность» сотрудников СИЗО. «Жалоб нет. <…> Тут правда хорошо. Многое порадовало», — сказал Черкалин.

По словам арестанта, он попросил следователя разрешить ему общение со священником. «Коммерсант» со ссылкой на ОНК Москвы пишет, что Черкалин принес в камеру несколько икон, которые развесил на стенах и на спинке своей кровати. Верующим оказался и его сосед. «Мы тут как в келье. И нет соблазнов, которые на воле», — цитирует Черкалина «Московский комсомолец».

Полковник ФСБ заявил, что занимается спортом: отжимается и приседает в камере и во время прогулок. Правозащитников он встретил в спортивном костюме от Givenchy, пишет «Коммерсант».

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В СИЗО «Лефортово» также содержится бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, которого обвиняют в получении двух взяток в особо крупном размере и в воспрепятствовании правосудию. В 2017 году суд конфисковал имущество Захарченко на девять миллиардов рублей.

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