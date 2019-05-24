Катерина Тихонова, которую называют дочерью Путина, защитила кандидатскую диссертацию

Катерина Тихонова, которую дочерью президента РФ Владимира Путина, защитила кандидатскую диссертацию в области физико-математических наук по теме «Математические задачи коррекции активности вестибулярных механорецепторов».

За присуждение Тихоновой кандидатской степени проголосовали все 17 членов диссертационного совета, пишет «Проект». Одним из ее научных руководителей был ректор МГУ Виктор Садовничий.

Катерина Тихонова возглавляет фонд «Национальное интеллектуальное развитие» и Центр национального интеллектуального резерва, которые работают под брендом «Иннопрактика». Эта компания, в попечительский совет которой входят главы крупнейших российских госкомпаний, богатейшие бизнесмены страны и ректор МГУ, позиционирует себя как «негосударственный институт развития», нацеленный на «рост национального человеческого капитала» с помощью инновационной экономики.