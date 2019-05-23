Активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко получила премию фонда Бориса Немцова

Лауреатом премии фонда Бориса Немцова 2019 года стала активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко — первая в России обвиняемая по уголовному делу о работе «нежелательных» организаций.

О присуждении премии сообщил в твиттере председатель фонда Владимир Кара-Мурза-младший. Награда присуждена Шевченко с формулировкой «за смелость в отстаивании демократических ценностей».

Шевченко с 23 января 2019 года находится под домашним арестом. В конце января ее 17-летняя дочь умерла в больнице. В начале мая Шевченко сообщила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы депутатов городской думы Ростова-на-Дону.