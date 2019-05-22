Певица Алсу впервые прокомментировала ситуацию вокруг шоу , победа в котором ее дочери Микеллы Абрамовой была аннулирована из-за накруток в голосовании.

Певица заявила «Серебряному дождю», что участники проекта оказались «втянуты в какие-то игры», однако, по ее мнению, «все должно хорошо закончиться». Она добавила, что Микелла сама решит, участвовать ли ей в специальном выпуске шоу, который после отмены результатов финала был назначен на 24 мая.

Накрутки при голосовании в финале «Голос.Дети» выявили специалисты компании Group-IB, к которым обратился Первый канал. В частности, оказалось, что в пользу Абрамовой с помощью ботов было отправлено более восьми тысяч СМС. Были ли накрутки в пользу других участников, пока неизвестно.