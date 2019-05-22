Губернатор Свердловской области: для храма в Екатеринбурге надо найти новое место

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что для храма в Екатеринбурге, из-за строительства которого в городе проходили протесты, предстоит «найти новое место».

«Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины», — написал он в инстаграме.

По словам Куйвашева, он попросит руководство Екатеринбурга не включать сквер у Театра драмы в опрос, который собираются провести для выбора места для храма. По его мнению, результаты опроса ВЦИОМ показали, что «при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан».

«Мы прошли этот конфликт, он исчерпан», — заявил губернатор.