Для внутриполитического блока администрации президента введены шесть ключевых показателей эффективности (КPI), сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

Список КPI включает показатели по снижению уровня протестного потенциала, обеспечению общественно-политической устойчивости в регионах, повышению доли патриотичной молодежи и росту уровня социального оптимизма. Ранее РБК со ссылкой на источники писал, что для внутриполитического блока Кремля и вице-губернаторов по внутренней политике ввели KPI по доверию власти —президенту и главам регионов — и .

По словам источников РБК, выполнение всех показателей, кроме KPI по выборам, будет оцениваться раз в год. За основу будут взяты результаты соцопросов ВЦИОМ и ФОМ, а также данные исследований, проводимых службой специальной связи и информации ФСО. «Критерий успешности руководства регионом будет один — оценка населения», — заявил один из собеседников РБК.

О том, что для внутриполитического блока Кремля, который курирует первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, введут KPI, источники РБК сообщили в ноябре 2018 года.

В апреле 2019-го Владимир Путин утвердил список показателей эффективности работы губернаторов. В нем 15 пунктов, первый из которых — уровень доверия к власти и лично к президенту.