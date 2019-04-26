Путин утвердил список показателей эффективности губернаторов. Первым пунктом идет доверие к президенту

Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей регионов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ содержит перечень показателей, по которым будут оценивать эффективность работы губернаторов. Первым пунктом в нем идет уровень доверия к власти и лично к президенту. Также в списке есть такие показатели как производительность труда, уровень зарплат, качество окружающей среды и дорог, а также естественный прирост населения. Всего в перечне 15 пунктов.

Администрация президента и правительство должны до 1 июня представить методику расчета показателей, а затем ежегодно отчитываться по их значениям. Указ вступает в силу со дня подписания.

Все критерии эффективности губернаторов, говорилось в поручении президента, данном в конце 2018 года, направлены на достижение целей майского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

Предыдущие критерии эффективности, принятые в 2017 году, состояли из 24 пунктов. В том перечне было больше экономических критериев, например, интеграционный индекс субъекта в национальном рейтинге инвестиционного климата. Первым пунктом тогда шла ожидаемая продолжительность жизни при рождении.