За невыполнение новых показателей эффективности для губернаторов не предусмотрены санкции. Об этом «Коммерсанту» заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, чье ведомство участвовало в разработке системы оценки работы глав регионов.

По словам Орешкина, показатели эффективности рассчитаны на поощрение, а не на наказание. Губернаторы, выполнившие их, будут получать большую долю из поощрительных грантов, на которые правительство ежегодно выделяет 20 миллиардов рублей. «Нет ни у кого такой задачи — уволить губернатора за невыполнение КПЭ. КПЭ — это ориентир, а не госзадание по непременному достижению цифры», — сказал Орешкин.

Он также отметил, что главам регионов предоставят возможность апелляции, если они не согласятся с представленной оценкой эффективности или будут считать, что не достигли показателей по уважительным причинам. Апелляция будет проходить на площадке Госсовета РФ, ее точный механизм сейчас разрабатывается.

Также Орешкин объяснил, почему в новой системе оценки работы губернаторов есть пункт про доверие к власти. «Если качество образования, среды, здравоохранения, рынка труда улучшается, то должен улучшаться и этот, если их динамика идет вразрез — значит, происходит что-то не то, надо разбираться, почему восприятие такой политики именно таково. Конечно, стопроцентной корреляции не может быть», — сказал глава Минэкономразвития.

26 апреля президент России Владимир Путин утвердил список показателей эффективности работы губернаторов. В нем 15 пунктов, большинство из которых касаются экономики и демографии. Первым пунктом в списке идет уровень доверия к власти и лично к президенту.