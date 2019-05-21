Власти Венесуэлы решили отказаться от платежных систем Visa и MasterCard

Центробанк Венесуэлы и управление по надзору за банковским сектором при министерстве экономики и финансов решили отказаться от работы с платежными системами Visa и MasterCard. Об этом пишет венесуэльское издание Banca y Negocios со ссылкой на совместное распоряжение ведомств.

Согласно документу, который был подписан 16 мая, венесуэльские банки должны прекратить операции по дебетовым картам Visa и MasterCard с 30 ноября 2019 года, по кредитным — с 30 января 2020 года.

Финансовому сектору Венесуэлы поручено разработать «суверенную» платежную систему с использованием биометрической идентификации. На ее внедрение власти отвели два месяца.

В распоряжении отмечается, что отказ от Visa и MasterCard связан с ожидаемым решением США заблокировать работу платежных систем в Венесуэле в рамках санкций. О том, что американское правительство рассматривает такой вариант, со ссылкой на источник в администрации Дональда Трампа в марте сообщало агентство Reuters.

Власти США усилили санкционное давление на Венесуэлу после того, как в январе спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил президента Николаса Мадуро нелегитимным правителем. Американские власти поддержали Гуайдо. В начале мая он провел безуспешную попытку госпереворота, позже объяснив свою неудачу отсутствием поддержки военных.

21 мая Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент Венесуэлы, который контролирует оппозиция.