Мадуро предложил провести в Венесуэле досрочные парламентские выборы. Сейчас парламент контролирует оппозиция

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести досрочные выборы в Национальную ассамблею — парламент страны. Об этом сообщает Reuters.

Очередные выборы в парламент должны были пройти в конце 2020 года. На какой именно срок Мадуро планирует их перенести, он не уточнил.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо в январе объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его легитимность в этом качестве признали большинство стран Латинской Америки и США.

Предыдущие выборы в парламент прошли в 2015 году, оппозиция получила большинство депутатских кресел. В 2016 году в парламенте была запущена процедура импичмента Мадуро (ее в итоге приостановили), в 2017 году депутаты проголосовали за отстранение президента от должности (Верховный суд отменил это решение).