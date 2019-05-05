Хуан Гуайдо объяснил провал «финального этапа» свержения Мадуро нежеланием армии переходить на его сторону

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в интервью The Washington Post признал, что объявленный им свержения президента Николаса Мадуро потерпел неудачу из-за недостаточной поддержки военных.

По словам Гуайдо, он рассчитывал, что после его заявления о том, что «финальный этап» начался, военные начнут массово переходить на сторону оппозиции, а Мадуро, увидев это, сложит с себя полномочия, однако этого не произошло.

Гуайдо также не исключил, что оппозиция может принять предложение США о военном вмешательстве в конфликт, если такое предложение поступит.

Гуайдо объявил себя временным президентом страны. В таком статусе его признали около 50 стран, в том числе США и большинство государств Южной Америки.

Госсекретарь США Майк Помпео утверждал, что 30 апреля на фоне протестов сторонников оппозиции Мадуро был готов покинуть страну, и его уже ждал самолет. От этого шага, заявлял Помпео, президента отговорила Россия. МИД РФ назвал слова Помпео ложью.