Госсекретарь США: Мадуро был готов сбежать из Венесуэлы, но его отговорила Россия

Президент Венесуэлы Николас Мадуро был готов 30 апреля покинуть страну на фоне протестов оппозиции, но Россия отговорила его от этого шага. Об этом CNN заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы наблюдали в течение дня, Мадуро давно никто не видел. У него был подготовлен самолет, он был готов уехать утром, как мы понимаем, но русские сказали ему, что он должен остаться», — сказал Помпео. Он уточнил, что Мадуро собирался вылететь в Гавану.

Российский МИД назвал слова Помпео ложью. «Вашингтон изо всех сил старался деморализовать венесуэльскую армию и использовал фейки как часть информационной войны», — заявила CNN официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мадуро в своем телеобращении к нации также назвал заявление Помпео «ложью и манипуляцией», пишет CNN.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 30 апреля заявил, что получил поддержку военных и начал «заключительный этап» операции по свержению Николаса Мадуро. В Каракасе возобновились протестные демонстрации, произошли столкновения протестующих с военными. По последним данным, в результате пострадали более 70 человек, более 80 были задержаны.

Позже Мадуро в телеобращении заявил о провале попытки госпереворота, а Гуайдо в свою очередь заверил, что протесты продолжатся 1 мая.

Федеральное управление гражданской авиации США предписало самолетам американских авиакомпаний покинуть Венесуэлу в течение 48 часов, а также запретило низкие (до восьми тысяч метров) полеты над территорией страны.