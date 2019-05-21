Власти Москвы разослали в органы соцзащиты письма о вреде группы «Френдзона»

Департамент труда Москвы разослал письмо в муниципалитеты и органы соцзащиты, которое содержит рекомендации для опекунов и приемных родителей предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона». Об этом пишет РБК, ознакомившийся с письмом.

Как утверждается в письме, тексты и клипы «Френдзоны» носят порнографический характер, пропагандируют «нетрадиционные сексуальные отношения» и побуждают детей к действиям, угрожающим их жизни и здоровью.

Информацию о «нецелесообразности творчества» группы власти получили от московского омбудсмена Татьяны Потяевой. Сама Потяева сообщила, что не просила запретить концерты группы, а лишь просила «проверить, изучить и прислать информацию» о выступлениях.

«Френдзона» была одной из групп, концерты которых срывались в России в конце 2018 года из-за давления местных властей.

После того как первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, а потом и Владимир Путин подвергли критике срывы концертов, Генпрокуратура начала проверку законности их отмены. В итоге ведомство пришло к выводу, что в этом виноваты сами организаторы.