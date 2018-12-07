Источник ТАСС объяснил отмену концерта «Френдзоны» малым числом зрителей. Почему-то это был источник в Кремле

Агентство ТАСС сообщило, что причиной отмены концерта группы «Френдзона» в Нижнем Новгороде стало не давление на музыкантов или организаторов, а небольшое число проданных билетов.

Информацию агентство получило от источника в администрации президента России. Сотрудник Кремля оказался в курсе не только количества проданных билетов на концерт «Френдзоны», но и фамилии организатора: «Организатор концерта — ИП Магомедов — продал только 150 из 450 билетов, в связи с чем, вероятно, концерт и был отменен», — заявил он.

Обновление 8 декабря. Тур-менеджер группы «Френдзона» Анастасия Зайцева сообщила «Медузе», что информация об отмене концерта из-за плохих продаж — «прикрытие реальных причин», и что концерт был отменен из-за «давления органов власти на площадки». Она также сказала, что источник в Кремле ошибся в фамилии организатора: на самом деле его зовут Мамедов.

Можно предположить, что эти сведения администрация главы российского государства получила от аппарата его полномочного представителя в Приволжском федеральном округе, так как источник заявил: «По данным полпредства, давления на организатора не было».

Группа «Френдзона» входит в число российских исполнителей, чьи концерты отменялись или срывались под разными предлогами в последние недели. 5-6 декабря под давлением силовиков были отменены концерты в Ярославле и Иваново. О переносе концерта в Нижнем Новгороде с 7 декабря на весну группа сообщила с формулировкой «в связи со всеми известными причинами».

Представители российских властей публично не поддерживают преследования музыкантов. 7 декабря первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко назвал запреты глупостью.