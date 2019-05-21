Уходящим из «Коммерсанта» журналистам заблокировали доступ в редакцию. Их вывели из здания под охраной

Журналистам «Коммерсанта», которые 20 мая объявили об уходе из издания в знак протеста против увольнения коллег, заблокировали пропуска в редакцию. Об этом написала в фейсбуке заместитель заведующего отделом политики Мария-Луиза Тирмастэ — одна из уходящих из «Коммерсанта».

О заблокированных пропусках журналистам сообщил «руководитель службы персонала со ссылкой на главреда Желонкина», написала Тирмастэ, попросив поделиться с ней контактами юриста по трудовому праву.

Уходящие из «Коммерсанта» журналисты написали заявления об увольнении с 15 июня. В комментариях к посту Тирмастэ предполагают, что пропуска были заблокированы для того, чтобы дать возможность уволить журналистов за прогулы.

Написавшим заявления об увольнении, пишет РБК со ссылкой на источники в редакции «Коммерсанта», также закрыли доступ к учетным записям на рабочих компьютерах.

Журналистов, сообщила бывший спецкор «Коммерсанта» Олеся Герасименко, вывели из здания под охраной.

В свою очередь главный редактор и гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин заявил «Новой газете», что речь идет «о стандартной процедуре при увольнении». «Какая проблема? Они могут получить доступ в помещение по временным пропускам. Постоянные у них, наверное, да, просто заблокировали <.> Им не ограничен доступ ничем в здание. Чем он им ограничен?» — цитирует издание Желонкина.

20 мая стало известно, что из «Коммерсанта» вынужденно ушли два журналиста издания — спецкор Иван Сафронов и редактор Максим Иванов. Их увольнения потребовал владелец Алишер Усманов из-за статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В знак протеста против решения акционера из «Коммерсанта» уволился весь отдел политики. Коллектив «Коммерсанта» выступил с обращением к читателям после увольнений, в котором, в частности, заявил, что «речь идет о прямом давлении на журналистов».