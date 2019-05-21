Оюб Титиев попросил об условно-досрочном освобождении
Источник: Мемориал
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Адвокат главы правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Оюба Титиева подал в Шалинский городской суд ходатайство о его условно-досрочном освобождении.
В правозащитном центре «Мемориал» сообщили, что Титиев, приговоренный к четырем годам колонии-поселения, может просить об УДО, начиная с 9 мая. К этому времени он отбыл треть срока.
Когда суд рассмотрит ходатайство об УДО, пока неизвестно.
Руководитель правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Оюб Титиев в марте был приговорен к четырем годам в колонии-поселении по делу о хранении наркотиков. В «Мемориале» называют дело сфабрикованным.
За Титиева заступались многие международные и российские организации. Освободить правозащитника среди прочих требовало внешнеполитическое ведомство Евросоюза.