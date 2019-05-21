Оюб Титиев попросил об условно-досрочном освобождении

Адвокат главы правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Оюба Титиева подал в Шалинский городской суд ходатайство о его условно-досрочном освобождении.

В правозащитном центре «Мемориал» сообщили, что Титиев, приговоренный к четырем годам колонии-поселения, может просить об УДО, начиная с 9 мая. К этому времени он отбыл треть срока.

Когда суд рассмотрит ходатайство об УДО, пока неизвестно.

Руководитель правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Оюб Титиев в марте был приговорен к четырем годам в колонии-поселении по делу о хранении наркотиков. В «Мемориале» называют дело сфабрикованным.

За Титиева заступались многие международные и российские организации. Освободить правозащитника среди прочих требовало внешнеполитическое ведомство Евросоюза.