Госдума разрешила людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий людям с ВИЧ, гепатитом С и другими заболеваниями усыновлять уже живущих с ними детей.

В целом запрет на усыновление для людей с заболеваниями из утвержденного правительством перечня остается в силе, однако внесенные в Семейный кодекс изменения позволят судам отступать от него, когда «в силу уже сложившихся семейных отношений» усыновитель и ребенок живут вместе.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством после того, как Конституционный суд признал частично незаконным запрет ВИЧ-положительным родственникам усыновлять детей.