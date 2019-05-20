Зеленский попросил США усилить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США усилить санкционное давление на Россию, сообщает его пресс-служба.

На встрече с делегацией США, прибывшей на его инаугурацию, Зеленский отметил, что Вашингтон является «мощным и очень серьезным партнером в преодолении агрессии России».

«Хотел бы попросить вас, чтобы США продолжали усиление санкций против РФ», — сказал украинский президент.

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая.