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Зеленский попросил США усилить санкции против России

Источник: Президент Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал США усилить санкционное давление на Россию, сообщает его пресс-служба. 

На встрече с делегацией США, прибывшей на его инаугурацию, Зеленский отметил, что Вашингтон является «мощным и очень серьезным партнером в преодолении агрессии России». 

«Хотел бы попросить вас, чтобы США продолжали усиление санкций против РФ», — сказал украинский президент. 

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая.

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