Зеленский попросил США усилить санкции против России
Источник: Президент Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал США усилить санкционное давление на Россию, сообщает его пресс-служба.
На встрече с делегацией США, прибывшей на его инаугурацию, Зеленский отметил, что Вашингтон является «мощным и очень серьезным партнером в преодолении агрессии России».
«Хотел бы попросить вас, чтобы США продолжали усиление санкций против РФ», — сказал украинский президент.
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая.