В Китае не показали финал «Игры престолов» из-за торговой войны с США

В Китае компания Tencent, владеющая правами на показ программ канала HBO, не показала финальный эпизод «Игры престолов», пишет The Wall Street Journal.

Серию должны были показать на платформе Tencent Video, но утром 20 мая компания сообщила, что показ переносится из-за «проблем с сигналом».

В пресс-службе HBO, в свою очередь, сообщили, что никаких неполадок с передачей данных не было. Причиной срыва трансляции, по данным канала, стал запрет властей Китая из-за с США.

Серии последнего сезона «Игры престолов» на Tencent Video посмотрели 550 миллионов раз.

В начале мая президент США Дональд Трамп анонсировал резкое увеличение импортных пошлин на китайские товары, которое может затронуть весь импорт из Китая в Соединенные Штаты.