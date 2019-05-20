Счетная палата назвала маловероятным повышение реальных доходов россиян в 2019 году

россиян в 2019 году, скорее всего, не вырастут. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения бюджета в январе-марте 2019 года.

Ведомство отмечает, что в первом квартале реальные доходы населения сократились на 2,3%. «Для выхода в положительную область по итогам 2019 года во II — IV кварталах они должны существенно вырасти, что представляется маловероятным», — сказано в записке.

В Счетной палате ТАСС заявили, что прогнозируют снижение реальных доходов с учетом того, что в 2019 году «не ожидается введения новых существенных монетарных мер социальной поддержки граждан».

В последний раз реальные доходы россиян выросли в 2013 году на 4%. Правительство прогнозировало, что они продемонстрируют рост в 2018 году, но Росстат зафиксировал их .

В 2019 году Росстат ввел новую методику расчета реальных доходов. По ней увеличена доля зарплаты при расчете дохода и снижены доли дохода от предпринимательской деятельности и собственности. Также в этом году Росстат перешел с ежемесячной на ежеквартальную публикацию данных о доходах. Поэтому в первый раз эта статистика была опубликована в апреле.