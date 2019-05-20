Путин отказался поздравлять Зеленского со вступлением в должность президента

Владимир Путин не будет отправлять поздравление или звонить Владимиру Зеленскому после его инаугурации 20 мая на посту президента Украины.

«Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

На уточняющий вопрос, когда это может произойти, он ответил следующее: «Я не должен это раскрывать. Первые успехи будут очевидны, если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом».

Ранее Кремль уже не раз отказывался поздравлять Зеленского с победой на выборах после официального оглашения результатов голосования.