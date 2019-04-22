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Как долго Кремль ждет, чтобы поздравить президента Украины с победой на выборах. В одной картинке

Meduza
21 апреля Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине. По <a href="https://cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp300pt001f01=720.html" target="_blank">итогам</a> обработки почти 99% протоколов, он набрал 73% голосов, а действующий президент Петр Порошенко — 24,5%. Хотя европейские лидеры и президент США Дональд Трамп уже <a href="https://24tv.ua/ru/kto_pozdravil_vladimira_zelenskogo_s_pobedoj_v_prezidentskih_vyborah_n1144100" target="_blank">поздравили</a> Зеленского, Кремль пока никак не высказался по поводу результатов выборов. В России результат выборов на официальном уровне пока прокомментировал только премьер-министр Дмитрий Медведев. В своем <a href="http://government.ru/news/36461/" target="_blank">обращении</a> он признал, что выборы состоялись, но ни разу не упомянул Зеленского.
21 апреля Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине. По итогам обработки почти 99% протоколов, он набрал 73% голосов, а действующий президент Петр Порошенко — 24,5%. Хотя европейские лидеры и президент США Дональд Трамп уже поздравили Зеленского, Кремль пока никак не высказался по поводу результатов выборов. В России результат выборов на официальном уровне пока прокомментировал только премьер-министр Дмитрий Медведев. В своем обращении он признал, что выборы состоялись, но ни разу не упомянул Зеленского.

Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA