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Как долго Кремль ждет, чтобы поздравить президента Украины с победой на выборах. В одной картинке
Meduza
11:16, 22 апреля 2019
21 апреля Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине. По
итогам
обработки почти 99% протоколов, он набрал 73% голосов, а действующий президент Петр Порошенко — 24,5%. Хотя европейские лидеры и президент США Дональд Трамп уже
поздравили
Зеленского, Кремль пока никак не высказался по поводу результатов выборов. В России результат выборов на официальном уровне пока прокомментировал только премьер-министр Дмитрий Медведев. В своем
обращении
он признал, что выборы состоялись, но ни разу не упомянул Зеленского.
Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA
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