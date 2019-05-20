Мосгордума предложила приравнять вейпы и кальяны к сигаретам

Комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья поддержала законопроект, предлагающий приравнять вейпы и кальяны к табачной продукции, и рекомендовала внести его в Госдуму, сообщает агентство «Москва».

Законопроект был внесен в Мосгордуму 15 мая, его разработала председатель комиссии по здравоохранению Людмила Стебенкова. Документ предлагает распространить требования закона об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма на устройства, имитирующие курение табака, а затем внести соответствующие в КоАП.

К устройствам, имитирующим курение табака в законопроекте отнесены, в частности, вейпы и кальяны. В пояснительной записке утверждается, что сейчас они не регулируются ни одним федеральным законом, кроме Налогового кодекса.

В 2017 году Мосгордума уже предлагала отрегулировать использование устройств, имитирующих курение табака. Соответствующий законопроект поступил в Госдуму, но до сих пор не рассматривался.

Закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма, принятый в 2013 году, ввел запрет на курение в лифтах, помещениях общего пользования многоквартирных домов, а также в кафе и ресторанах. Кроме того, он запретил продажу табачных изделий с открытой выкладкой и в нестационарных торговых точках.