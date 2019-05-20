«АвтоВАЗ» отзовет более 30 тысяч Lada Largus из-за возможных неполадок с педалью тормоза
Источник: Росстандарт
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Компания «АвтоВАЗ» объявила о добровольном отзыве 32 тысячи 892 автомобилей Lada Largus, проданных с ноября 2017 года, сообщает Росстандарт.
«Причиной отзыва транспортных средств является возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педаль тормоза», — заявило ведомство.
Lada Largus выпускается с 2012 года. Это адаптированная версия машины Dacia Logan, разработанная совместно «АвтоВАЗом» и Renault. Модель называют самой популярной в России машиной с кузовом универсал.
На транспортных средствах будет выполнена проверка даты производства вакуумного усилителя и, при необходимости, его замена. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.