«АвтоВАЗ» отзовет более 30 тысяч Lada Largus из-за возможных неполадок с педалью тормоза

Компания «АвтоВАЗ» объявила о добровольном отзыве 32 тысячи 892 автомобилей Lada Largus, проданных с ноября 2017 года, сообщает Росстандарт.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педаль тормоза», — заявило ведомство.

Lada Largus выпускается с 2012 года. Это адаптированная версия машины Dacia Logan, разработанная совместно «АвтоВАЗом» и Renault. Модель называют самой популярной в России машиной с кузовом универсал.