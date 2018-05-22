«АвтоВАЗ» откажется от производства Lada Priora
«АвтоВАЗ» с июля 2018 года снимет с производства автомобили Lada Priora. Об этом «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры двух дилерских компаний Lada.
По данным газеты, компания также прекратит сборку моделей Lada Granta и Lada Kalina в существующем варианте и займется выпуском их «рестайлинговых моделей в X-стиле».
Представители «АвтоВАЗа» от комментариев «Ведомостям» отказались.
Решение снять с производства Priora логично, она морально и физически устарела, комментирует гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. На общие продажи Lada уход Priora не повлияет — на модель пришлось всего 4,8% от продаж Lada, следует из данных «Авторевю». Покупатели Priora вряд ли уйдут к конкурентам, а переключатся на другие модели Lada, считает один из дилеров.