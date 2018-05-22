«АвтоВАЗ» откажется от производства Lada Priora

Ведомости
05:23, 22 мая 2018
Требует подтверждения

«АвтоВАЗ» с июля 2018 года снимет с производства автомобили Lada Priora. Об этом «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры двух дилерских компаний Lada.

По данным газеты, компания также прекратит сборку моделей Lada Granta и Lada Kalina в существующем варианте и займется выпуском их «рестайлинговых моделей в X-стиле».

Представители «АвтоВАЗа» от комментариев «Ведомостям» отказались.

Решение снять с производства Priora логично, она морально и физически устарела, комментирует гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. На общие продажи Lada уход Priora не повлияет — на модель пришлось всего 4,8% от продаж Lada, следует из данных «Авторевю». Покупатели Priora вряд ли уйдут к конкурентам, а переключатся на другие модели Lada, считает один из дилеров.

Ведомости
Lada Priora выпускается «АвтоВАЗом» с 2007 года. Модель, изначально выходившая в трех кузовах (седан, хетчбэк, универсал), была лидером продаж в серии Lada. В последние годы продажи Lada Priora постоянно падают.
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