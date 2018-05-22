«АвтоВАЗ» откажется от производства Lada Priora

«АвтоВАЗ» с июля 2018 года снимет с производства автомобили Lada Priora. Об этом «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры двух дилерских компаний Lada.

По данным газеты, компания также прекратит сборку моделей Lada Granta и Lada Kalina в существующем варианте и займется выпуском их «рестайлинговых моделей в X-стиле».

Представители «АвтоВАЗа» от комментариев «Ведомостям» отказались.