На Украине подали в отставку секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов и глава МИД Павел Климкин

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал заявление об отставке. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

В качестве причины отставки указано прекращение полномочий действующего президента Петра Порошенко, который назначил Турчинова на должность.

«Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов в дальнейшем защищать нашу страну непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании», — говорится в заявлении Турчинова.

Ранее стало известно, что в отставку подал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он заявил, что планирует баллотироваться в Верховную Раду.

20 мая на Украине пройдет инаугурация избранного президента Владимира Зеленского.

Александр Турчинов стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины в январе 2015 года. В 2014-м, после начала украинского политического кризиса и отъезда Виктора Януковича в Россию, занимал должности председателя Верховной Рады и исполняющего обязанности президента Украины.