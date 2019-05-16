Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая

Депутаты Верховной Рады назначили дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая. Она начнется в 10 утра по местному времени, сообщает УНИАН.

В случае, если инаугурация пройдет в назначенный день, у Зеленского появится возможность распустить украинский парламент до 27 мая.

Всего Верховная Рада ранее зарегистрировала семь проектов постановлений о дате инаугурации Зеленского.

Владимир Зеленский настаивал на том, чтобы принять присягу украинскому народу 19 мая. Как отмечает УНИАН, это предложение раскритиковали, поскольку на 19 мая приходится День памяти жертв политических репрессий.

Полномочия президента Украины позволяют распустить Верховную Раду, но Конституция Украины запрещает делать это в последние шесть месяцев работы парламента. Для нынешнего состава Рады этот срок наступает после 27 мая. Как отмечает «Би-би-си», сейчас Раду можно распустить из-за отсутствия коалиции в парламенте.

Владимир Зеленский говорил в апреле, что в случае победы на выборах будет думать о роспуске парламента. При этом в начале мая он отмечал, что примет решение после того, как у него появятся соответствующие полномочия.