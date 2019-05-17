Глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в фейсбуке.

«Я, как и обещал, написал заявление об отставке. В понедельник, в день инаугурации, направлю его в Верховную Раду и новому президенту Украины», — сказал Климкин.

Он добавил, что планирует баллотироваться в Верховную Раду.

Павел Климкин стал министром иностранных дел Украины в 2014 году. После президентских выборов в апреле 2019-го штаб Владимира Зеленского заявлял о 99-процентной вероятности отставки Климкина — а также генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.

Инаугурация Владимира Зеленского назначена на 20 мая.