В Екатеринбурге на акции против строительства храма за день задержали 70 человек

Полиция Екатеринбурга задержала 70 человек на акции протеста против строительства храма на месте сквера в центре города, состоявшейся 15 мая.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное МВД, среди задержанных — трое несовершеннолетних.

Региональные СМИ ранее сообщали, что 15 мая на акции задержали около 60 человек.

Всего за три дня протестов в отношении 98 человек составили 102 административных протокола, уточнили в полиции.

В Екатеринбурге с 13 мая ежедневно проходят акций протеста против строительства храма святой Екатерины на месте сквера возле драматического театра.

Руководство Свердловской области вело переговоры с протестующими, но отказалось остановить строительство православного храма.