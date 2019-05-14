Губернатор Свердловской области предложил переговоры участникам конфликта вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил участникам конфликта вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга встретиться в его резиденции и провести переговоры.
«Сейчас моя главная задача как губернатора — добиться мира, спокойствия и понимания. Уличные конфликты — это не путь, которым можно решить проблему», — написал он в своем инстаграме.
Куйвашев пригласил по пять парламентеров от обеих сторон к 16:00 14 мая в свой кабинет. «Мы поговорим и все обсудим. Выслушаем друг друга. Мы постараемся вместе найти выход из сложной ситуации ради будущего нашего общего города, любимого Екатеринбурга», — добавил он.
Тем временем Екатеринбургская епархия объявила о планах провести в 19:00 14 мая молебен в сквере на месте строительства храма. Противники строительства в это же время намерены выйти на повторную акцию протеста.
Это сложная ситуация. В ней можно понять и верующих, для которых восстановление храма святой Екатерины в городе — вопрос, который поднимается из года в год и который все равно нужно решать. И протестующих горожан, для которых важно сохранить каждый кусочек зелени и деревьев в центре Екатеринбурга.