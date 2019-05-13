Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите «большой двадцатки»

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что на саммите «большой двадцатки» в Осаке в июне проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Президент США также сообщил, что встретится с главой КНР Си Цзиньпином.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что вопрос встречи Путина и Трампа будет прорабатываться во время визита в Россию госсекретаря США Майка Помпео 14 мая.

Трамп и Путин встречались один раз — в июле 2018 года в Хельсинки. 3 мая 2019 года президенты России и США впервые за долгое время поговорили по телефону.