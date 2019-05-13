США предложили провести переговоры Путина и Трампа на саммите G20

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин могут встретиться во время саммита «большой двадцатки», который состоится в Осаке в июне. Как сообщил «РИА Новости» замминистра иностранных дел Сергей Рябков, этот вопрос может быть затронут в ходе визита в Сочи госсекретаря США Майка Помпео 14 мая.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Госдепартаменту, США уже запросили переговоры на высшем уровне и сейчас ожидают ответа от России. Со ссылкой на источник, близкий российскому МИД, такую же информацию приводит РБК.

Путин и Трамп встречались один раз — в Хельсинки в июле 2018 года. Их вторая встреча, планировавшаяся в Аргентине на саммите G20 в ноябре, не состоялась — Трамп отказался встречаться с Путиным до тех пор, пока Россия не освободит .

3 мая Трамп и Путин поговорили по телефону. Разговор, который продолжался больше часа, инициировал Вашингтон.