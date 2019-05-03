Трамп и Путин поговорили по телефону. Разговор длился больше часа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, которая длилась около часа, сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

В ходе разговора Путин и Трамп обсудили , обстановку вокруг КНДР и возможность заключения нового о ядерном оружии.

Президенты также обсудили доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, по итогам которого предполагаемые связи между командой Трампа и Москвой не подтвердились.