Суперджет «Аэрофлота», летевший в Самару, вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший в ночь на 13 мая рейс Москва — Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево.

Согласно данным сайта Flightradar, лайнер вылетел из аэропорта в 01:59, но в районе Владимира развернулся в небе и вернулся в Москву.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в службах аэропорта, рейс суперджета был прерван из-за сработавшего датчика о неисправности системы наддува в кабине пилотов. В результате инцидента никто не пострадал.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево вскоре после вылета. При приземлении самолет загорелся. Погиб 41 из 78 человек, которые были на борту.

По данным «Коммерсанта», за неделю с момента катастрофы в Шереметьево «Аэрофлот» отменил около 50 рейсов Sukhoi Superjet 100.