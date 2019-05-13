Опознаны все погибшие в катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Тела всех погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево опознаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Работа по молекулярно-генетической идентификации тел погибших завершена. Все тела идентифицированы, проводится оформление экспертных заключений», — заявил собеседник агентства.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево вскоре после вылета. При приземлении лайнер загорелся. В результате погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту. По мнению экспертов, к катастрофе привели ошибки пилотов.