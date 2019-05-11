«В связи с ежедневным моральным давлением». Жена петербургского депутата Максима Резника сообщила о сердечном приступе мужа

У депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга случился сердечный приступ. Об этом «Северо-Запад. МБХ Медиа» сообщила его жена Ксения Казарина.

«Мы связываем это с тем, что сначала в телеграм-каналах появилось очередное видео скрытой съемки Максима, курящего самокрутку в Праге. А после этого, по прилету в Пулково, нас поджидали люди [бизнесмена Евгения] Пригожина. В связи с ежедневным моральным давлением мужу стало плохо», — сказала Казарина.

После приезда скорой в квартиру к Резнику пришли люди, которых жена депутата также считает связанными с Пригожиным. «Они приехали и звонили к нам в дверь, [говоря]: „Здравствуйте, это квартира 256?“», — сказала Казарина «Медиазоне». По ее словам, пришедшие интересовались, вызывали ли в эту квартиру врача.

Максима Резника жестко задержали на демонстрации в Санкт-Петербурге 1 мая, но вскоре отпустили. Администрация города отнесла депутата к числу «провокаторов», якобы сорвавших первомайское шествие.

Издание «Невские новости», которое связывали с Евгением Пригожиным, опубликовало кадры, на которых, как утверждалось, Резник курит «папиросу способом, похожим на технологию употребления марихуаны» и употребляет гашиш. Позже «Невские новости» заявили, что Резник, будучи в Праге, ходил в магазин, где продают товары для курения марихуаны.

По словам Казариной, когда они с мужем 10 мая вернулись из Праги, в аэропорту Пулково их встретили молодые люди с плакатами и воздушными шариками с надписью «План». Сотрудники таможни устроили супругам усиленный досмотр. Казарина утверждает, что он длился около 40 минут.