«Полиции пришлось задержать нескольких зачинщиков». Власти Петербурга обвинили «провокаторов» в срыве первомайского шествия
«Провокаторы» сорвали проведение согласованного первомайского шествия по Невскому проспекту, сообщил комитет по печати и взаимодействию со СМИ администрации Петербурга.
«Дойдя до станции метро „Маяковская“, зачинщики убедили граждан остановиться и не продолжать согласованное шествие. По сути, попытались организовать незаконный митинг. Это привело к тому, что идущие сзади законопослушные граждане не смогли продолжить праздничную демонстрацию», — говорится в сообщении.
Комитет утверждает, что организаторы шествия в течение часа уговаривали участников продолжить шествие, но лидеры некоторых колонн отказались и перегородили проезжую часть. «Полиции пришлось задержать нескольких зачинщиков, но особо активным удалось избежать задержания. Теперь поддавшиеся на провокацию граждане могут провести майские праздники в заключении», — отметили власти.
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Петербурга уточнил, что среди «провокаторов» были «так называемые оппозиционные депутаты Заксобрания».
В этом году в первомайской демонстрации был представлен огромный спектр политических сил. Каждый мог выражать свои политические взгляды среди единомышленников, не мешая при этом другим. Маршруты следования различных политических сил были продуманы так, чтобы избежать неприятных инцидентов и не допустить столкновения мнений. Администрация города согласовала все поступившие уведомления об участии в шествии.
По информации петербургской полиции, в ходе первомайской демонстрации в городе были задержаны около 50 человек, по данным «ОВД-Инфо» — 69 человек. Одной из участниц акции при задержании сломали руку.
Среди задержанных был депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник, но его быстро отпустили. На данный момент большинство задержанных также отпущены из полиции; на некоторых составили протоколы о нарушении порядка массового мероприятия.