«Полиции пришлось задержать нескольких зачинщиков». Власти Петербурга обвинили «провокаторов» в срыве первомайского шествия

«Провокаторы» сорвали проведение согласованного первомайского шествия по Невскому проспекту, сообщил комитет по печати и взаимодействию со СМИ администрации Петербурга.

«Дойдя до станции метро „Маяковская“, зачинщики убедили граждан остановиться и не продолжать согласованное шествие. По сути, попытались организовать незаконный митинг. Это привело к тому, что идущие сзади законопослушные граждане не смогли продолжить праздничную демонстрацию», — говорится в сообщении.

Комитет утверждает, что организаторы шествия в течение часа уговаривали участников продолжить шествие, но лидеры некоторых колонн отказались и перегородили проезжую часть. «Полиции пришлось задержать нескольких зачинщиков, но особо активным удалось избежать задержания. Теперь поддавшиеся на провокацию граждане могут провести майские праздники в заключении», — отметили власти.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Петербурга уточнил, что среди «провокаторов» были «так называемые оппозиционные депутаты Заксобрания».

По информации петербургской полиции, в ходе первомайской демонстрации в городе были задержаны около 50 человек, по данным «ОВД-Инфо» — 69 человек. Одной из участниц акции при задержании сломали руку.

Среди задержанных был депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник, но его быстро отпустили. На данный момент большинство задержанных также отпущены из полиции; на некоторых составили протоколы о нарушении порядка массового мероприятия.